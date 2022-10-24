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ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء السوبر مع الزمالك

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الاهلي
Native
Teads
الإثنين، 24-10-2022 02:13 م
تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي صدمة عنيفه قبل بدء المران صباح اليوم باستاد مختار التتش.
وأخطر الجهاز الطبي للفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر المدير الفني أن اليو ديانج لاعب الوسط لن يلحق بمواجهة الزمالك المقرر لها الجمعه المقبل بملعب هزاع بن زايد علي لقب السوبر.
وتعرض ديانج للإصابة في مباراة أسوان التي أقيمت مساء أمس بالدوري.
وخاض لاعبو الفريق الأحمر مرانًا بدنيًّا متنوعاً في بداية فقرات المران الجماعي، الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم دون راحة، بعدما خاض أمس مباراة أسوان في الدوري، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة السوبر المصري المحدد له مساء اليوم الجمعة المقبل بالإمارات.

وقاد أندريس إندويا مدرب أحمال الفريق اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة بالكرة مع بداية المران.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على تنفيذ بعض التدريبات الخططية ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم التدريبات بتقسيمة مصغرة بمشاركة ثلاث فرق من اللاعبين.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة مع اللاعبين في التتش قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة القادمة.

وفاز الأهلي على فريق أسوان أمس بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.
 

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