محمد عبدالمنعم يعلن إصابته بعد مباراة أسوان

الإثنين، 24-10-2022
09:05 ص
أعلن محمد عبد المنعم نجم دفاع النادي الأهلي عن تعرصه للإصابة في الأنف
خلال اصطدامه مع أحد لاعبي اسوان في مباراة الفريق التي أقيمت امس ضمن الجولة
الثانية من بطولة الدوري الممتاز.
ونشر عبد المنعم صورة له عبر إنستجرام وعلق قائلا: "الحمد لله علي كل
شيء".
ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28
أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، في الفوز على نظيره
أسوان
في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري
المصري الممتاز للموسم الجديد.