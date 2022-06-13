مشاجرة بالأيدي في تدريبات الزمالك بطلها نجل فاروق جعفر

الإثنين، 13-06-2022
02:07 م
كشف الإعلامي مجدى عبدالغنى، حدوث مشادة كبيرة بين محمد أشرف روقا وسيف
جعفر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
في تدريب الفريق مساء أمس الأول
السبت، تحت أنظار البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى.
وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الشمس»: «سيف جعفر
التحم بعنف مع روقا، ثم تطرق الأمر لقيام نجل فاروق جعفر بالاعتداء بالضرب على
أشرف روقا وتطور الأمر لـ(خناقة) بين اللاعبين».
وأوضح: «المشادة أدت لاستبعاد نجل فاروق جعفر من التشكيل الأساسى للزمالك
في مواجهة الداخلية، رغم وجوده ضمن القائمة».
ويلتقي الزمالك
مع الداخلية في الثامنة من مساء اليوم الاثنين، على استاد
القاهرة، ضمن مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2021 – 2022.