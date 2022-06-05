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خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

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الأحد، 05-06-2022 10:19 ص

كشف الإعلامي سيف زاهر، موقف محمود عبدالمنعم الشهير بكهربا، في النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.
وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية “أون تايم سبورتس” :"كهربا، مستمر مع النادي الأهلي في الموسم المقبل، وإدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارًا بعدم رحيل اللاعب لأي من الأندية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل".
وأضاف: “النادي الأهلي لن يتحمل أي مقابل مالي في غرامة كهربا، لصالح نادي الزمالك، هناك حملات إعلانية، سيتفق عليها اللاعب خلال الفترة المقبلة، سيتم من خلالها سداد الغرامة”.
واختتم: “حتى بعد انتهاء أزمة كهربا، مع الزمالك وسداد الغرامة، اللاعب سيستمر مع الفريق الأحمر، ولن يتم إعارته أو بيعه”.
 

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