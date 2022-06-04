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أول ظهور لـ صلاح في تدريبات المنتخب مع إيهاب جلال

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صلاح
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السبت، 04-06-2022 08:32 ص
واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في التاسعة من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار .

وخاض منتخب مصر تدريباته باستاد القاهرة وشارك في المران جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر ،باستثناء محمد الشناوي حارس المنتخب المصاب بفيروس كورونا.

كما شهد المران حضور حازم إمام عضو اتحاد الكرة .

و يختتم منتخب مصر تدريباته اليوم السبت في السابعة مساءً باستاد القاهرة .
وانضم محمد صلاح قائد منتخب مصر، للمعسكر حيث ظهر مع زملائه وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.








 

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