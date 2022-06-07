نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

الثلاثاء، 07-06-2022
12:25 م
سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي،
عقب إعلان إعلاميين ورياضيين عن توقيع مصطفى فتحي لاعب الزمالك
المعار إلى التعاون
السعودي، للنادي الأهلي 5 مواسم.
وأشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة الأسبق، عن انتقال
اللاعب مصطفى فتحي لصفوف النادي الأهلي، بتغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر.
وكتب: “مصطفي فتحي وقع للأهلي انتقال حر 5 سنوات قادمة”.
وأعلن الأعلامي عمر ربيع ياسين عن قرب انضمام مصطفي فتحي
لاعب التعاون
السعودي المعار من الزمالك
والذي أعلن التعاون
عن تفعيل بند الشراء
الخاص بعقده لفريق الأهلي بدء من الموسم المقبل
وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "خاص وحصري ..مصطفي فتحي لاعب
التعاون
ينضم للاهلي بدء من الموسم المقبل"