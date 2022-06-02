فرج عامر: «زيزو» أول الراحلين إلى «ألميريا» بفرمان من تركي آل الشيخ

الخميس، 02-06-2022
03:06 م
فجر فرج عامر
رئيس نادي سموحة السابق ، مفاجأة
من العيار الثقيل بشأن وجهة أحمد سيد زيزو
نجم الزمالك
المقبلة .
وكتب فرج عامر
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل
الاجتماعي فيس بوك قائلا : “ بكل تأكيد أحمد سيد زيزو
نجم الزمالك
هينتقل إلى الدوري
الاسباني ، ألميريا ” .
وتأهل فريق ألميريا إلى الدوري الإسباني رسميا
بعد تعادله الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام ليجانيس في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي
على الملعب البلدي دي بوتاركي ضمن منافسات الجولة 42 من عمر بطولة دوري الدرجة الثانية.
وأعلن تركي آل الشيخ أنه سيضم لاعبين عرب
إلى ناديه "الميريا
" خلال الفترة القادمة.