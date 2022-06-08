الأربعاء 08 يونيو 2022
توقيت مصر 23:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

الإعدام للمتهم بإرسال مخدرات في حقائب 3 معتمرات إلى السعودية

خلال ساعات.. شوبير يُلمح إلى صدور قرار من الأهلي برحيل موسيماني

مفاجأة.. كاف يحرم الزمالك من المشاركة في بطولة إفريقيا القادمة

سأغادر ليفربول.. محمد صلاح يحسم أمره ويعلن ناديه المقبل

ضبط سعودي بحوزته 3 أسود مهددة بالانقراض.. الغرامة 30 مليون ريال

الموت أشرف.. 3 زوجات شقيقات يتخلصن من حياتهن

ليس الميراث.. المتهم بقتل والده وأشقائه الأربعة يكشف مفاجأة عن سبب جريمته

فنانة شهيرة تعلن تعرضها لعضة كلب في منطقة حساسة: نقلوني للمستشفى وبنزف

محامي ياسمين عبدالعزيز يثير الجدل حول طلاقها مرة أخرى: ستعلن بنفسها

ADS
 

مفاجأة.. كاف يحرم الزمالك من المشاركة في بطولة إفريقيا القادمة

1822377_0
مرتضى منصور
Native
Teads
الأربعاء، 08-06-2022 12:54 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن مصير الزمالك من المشاركة بالبطولات الأفريقية خلال الموسم القادم.

وأكد في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم، أن الزمالك لن يحصل على رخصة الأندية المحترفة من الاتحاد الأفريقي “الكاف” سوي عقب سداد الغرامات الموقعة عليه بسبب قضيتي محمود عبدالرازق شيكابالا ومحمد إبراهيم.
وأضاف أن الزمالك مطالب بسداد مليون يورو في قضية شيكابالا ونفس المبلغ في قضية محمد إبراهيم، مشددًا على أن الأمر وصل لهذا المبلغ بسبب تراكم الغرامات .
وتابع أن الزمالك ينتظر الحصول علي أمواله من كهربا لسداد تلك الغرامات، كما ينتظر أيضا الحصول علي مبلغ كبير من جالاتا سراي التركي في صفقة بيع مصطفي محمد للفريق.
 

إقرأ ايضا

201901201143454345

خلال ساعات.. شوبير يُلمح إلى صدور قرار من الأهلي برحيل موسيماني

image

سأغادر ليفربول.. محمد صلاح يحسم أمره ويعلن ناديه المقبل

الحج

السيدات أقل من 45 عامًا.. مصر تعلن حرمان فئات معينة من الحج

أخبار متعلقة

1781868_0

نجم الزمالك يصدم الجميع ويوقع للأهلي 5 سنوات

1265874_0

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

20220531164750810

خطوة مفاجئة من الأهلي تجاه كهربا تحسم مصيره

1200px-Confederation_of_African_Football_logo.svg

كاف يعلن استبعاد هذه الأندية من بطولة إفريقيا

1791716_0

فرج عامر: «زيزو» أول الراحلين إلى «ألميريا» بفرمان من تركي آل الشيخ

16350659301966013

أحمد مرتضى منصور يُحرج والده: مفيش زملكاوي شجع الأهلي امام الوداد