اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن انضمام محمد الشناوي لبعثة المنتخب الأولمبي

الأربعاء، 14-07-2021
07:00 ص
كشف أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة
عن موعد سفر رباعي الأهلي
لانضمامهم إلى بعثة الفراعنة استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو
2020.
وقال مجاهد في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم
في أحد فنادق القاهرة، منتخب مصر يملك عناصر مميزة ونعمل على التواجد في مركز مميز،
وليس التمثيل المشرف فقط.
وأكد مجاهد أن، رباعي الأهلي "محمد الشناوي
، حمدي فتحي،
أكرم توفيق، صلاح محسن" من المقرر أن ينضموا إلى بعثة الفراعنة الأولمبي، بعد
خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 19 يوليو حتى يكتمل القوام النهائي".