مرتضى منصور يكشف مفاجأة بشأن مباراة الرجاء

الإثنين، 26-10-2020
11:17 ص
محمد عبد الحارس
فجر المستشار مرتضى منصور
، مفاجأة بشأن مباراة الفريق أمام الرجاء المغربى المقرر لها السبت المقبل فى إطار نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف "منصور" خلال تصريحاته لبرنامج "زملكاوى" مع الإعلامي أحمد جمال عبر قناة الزمالك، أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لن يؤجل مباراة الرجاء المغربى مرة أخرى.
وواصل "إذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة، ويعتمد كاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".
وأكد مرتضى أن الاتحاد الافريقي، قد يتخذ قرارًا بإلغاء المباراة واعتبار بطل المغرب منسحبًا إذا استمرت الإصابات بكورونا بين لاعبيه، وعدم سماح السلطات المغربية للفريق بالسفر إلى القاهرة وفقًا للإجراءات لاحترازية المعقدة في المغرب.
وأشار رئيس نادي الزمالك، إلى أن "كاف" لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل.
وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود العديد من الحالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.