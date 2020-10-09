الجمعة، 09-10-2020
07:14 م
الطيب حسين
دعم 29 اتحادًا رياضيًا قرار اللجنة الأولمبية المصرية بالعقوبات التى أصدرتها اللجنة ضد مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
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وحرص رؤساء اتحادات الألعاب الجماعية والفردية اليوم الجمعة على الوقوف مع اللجنة الأولمبية المصرية بدعم العقوبات التى أصدرتها اللجنة ضد مرتضى منصور
رئيس نادى الزمالك
والخاصة بإيقافه 4 سنوات، بناءً على الشكاوى المقدمة ضده من بعض الاتحادات والأندية وعلى رأسها اتحاد الكرة والأهلي واتحاد اليد واللجنة الأولمبية.
وقام 29 اتحادا رياضيًا لمختلف الألعاب، بجمع مذكرة تتضمن توقيعهم لدعم قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف مرتضى منصور
4 سنوات ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.
وشملت مذكرة دعم قرارات اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك
، اتحاد المصارعة وكرة الطائرة واليد وتنس الطاولة والرماية والكانوي والكياك والجودو وكرة السلة والشراع والسباحة والتجديف والفروسية والملاكمة والقوس والسهم والسلاح والكاراتيه ورفع الأثقال والتايكوندو وألعاب القوى والتنس الأرضي والدراجات والجمباز والرجبي والجولف وكرة القدم، والريشة الطائرة والجولف والثلاثي الحديث.