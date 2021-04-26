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مرتضى منصور يكشف عن نجم الأهلي الذي تواصل معه في مرضه

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مرتضى منصور
 
الإثنين، 26-04-2021 12:21 م المصريون

تحدث مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن تفاصيل أزمته الصحية.
وقال مرتضى من خلال فيديو عبر حسابه في “يوتيوب”: "طارق يحيى لم يسأل عليّ في أزمتي الصحية بعدما جعلته إعلاميا في قناة الزمالك".
وتابع: “كذلك فاروق جعفر الذي يحصل على 300 ألف جنيه من القناة لم يساندني في أزمتي الصحية، والأمر ينطبق أيضا على شريف الفار عضوة المجلس وأحمد عبدالحليم نجم الفريق السابق وباقي رموز النادي الذي كرمتهم معنويا وماديا”.
وأضاف: "أحمد الكاس كان يجري بي اتصالا يوميا، كذلك محمد عمارة نجم الأهلي السابق كان يتواصل مع أمير نجلي للاطمئنان على صحتي".
وواصل تصريحاته: «4 فقط من أبناء الزمالك اتصلوا بي خلال وعكتي الصحية هم: عبدالحميد بسيوني ومحمد صلاح وطارق مصطفى وسامي الشيشيني".
وأنهي: “أشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية الذين اطمئنوا عليّ في وعكتي”.
 

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