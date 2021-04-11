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نجم الأهلي: نفسي أعرف شعور نجم الزمالك الآن وهو بيقول "اضرب يا بدري" .. يمهل ولا يهمل

فريق الزمالك
نجم الأهلي: نفسي أعرف شعور نجم الزمالك الآن وهو بيقول "اضرب يا بدري" .. يمهل ولا يهمل
 
الأحد، 11-04-2021 06:19 ص أحمد عادل شعبان
علق أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - على خروج نادي الزمالك من دوري أبطال افريقيا والاتهامات التي تواجه الترجي التونسي بالتفويت لـ المولدية الجزائري.

وقال فوزي في تغريدة عبر تويتر: اللي تعمله يا فقي في ولدك يلتقي.. الحمد لله اننا لم نكن طرفا في هذه القصة بينما قائدهم وكابتنهم التاريخي في ٢٠١٨ عمل كل حاجة عشان يشعل الأزمة واستطاع ان يوقف ازارو وخللي الجماهير تضربنا في تونس وبالفعل نجح مخططه مع نفس الفريق الذي خانهم الآن ولعب بهم الحمد لله علي اخلاق الاهلي.

وأضاف: بصراحة نفسي اعرف حالة عبدالله جمعة دلوقت وهو حاطط ايده علي عينه الشمال و بيقول اضرب يا بدري ... لا حول ولا قوة الا بالله.

وأضاف: ربك يمهل ولا يهمل .. كل ساقي سيسقي بما سقي به.
 

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