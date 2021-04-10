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زلة لسان للمتحدث باسم الزمالك تكشف عن الجهة التي دفعت لـ كارتيرون أمواله ليعود للأبيض
زلة لسان للمتحدث باسم الزمالك تكشف عن الجهة التي دفعت لـ كارتيرون أمواله ليعود للأبيض
السبت، 10-04-2021
07:51 ص
أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم عبدالله - المتحدث الرسمي السابق باسم نادي
الزمالك
- عن هوية الجهة التي أعادت
كارتيرون
إلى تدريب
الزمالك
.
وقال في تصريحات تلفزيونية:
بريزنتيشن
هي من قام بدفع مقدم التعاقد مع
كارتيرون
.
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مصر
المصريون
الزمالك
بريزنتيشن
كارتيرون
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