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زلة لسان للمتحدث باسم الزمالك تكشف عن الجهة التي دفعت لـ كارتيرون أمواله ليعود للأبيض

كارتيرون
زلة لسان للمتحدث باسم الزمالك تكشف عن الجهة التي دفعت لـ كارتيرون أمواله ليعود للأبيض
 
السبت، 10-04-2021 07:51 ص أحمد عادل شعبان
كشف إبراهيم عبدالله - المتحدث الرسمي السابق باسم نادي الزمالك - عن هوية الجهة التي أعادت كارتيرون إلى تدريب الزمالك.

وقال في تصريحات تلفزيونية: بريزنتيشن هي من قام بدفع مقدم التعاقد مع كارتيرون.
 

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