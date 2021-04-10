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قرار عاجل من الـ«كاف» لمنع تفويت الترجي المباراة لـ مولودية الجزائر

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السبت، 10-04-2021 02:38 م

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” مراقبة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، المقرر لها، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن الكاف سيراقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر بسبب ما تردد عن إمكانية تفويت الترجي المباراة لفريق مولودية الجزائر.
يذكر أن الترجي ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يتصارع مولودية الجزائر والزمالك على البطاقة الثانية.
ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي في مباراة اليوم، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتزيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.
 

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