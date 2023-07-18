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مرتضى منصور يكشف تفاصيل جديدة عن رجب بحة

بحه
بحة ومنصور
الثلاثاء، 18-07-2023 09:27 ص

 

كشف المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر في حقه قرارا بالعزل من منصبه مؤخرًا، تفاصيل جديدة في واقعة اتهام رجب محمد الشهير بـ "رجب بحه"، بأنه السبب وراء خسارة الفريق الأبيض الثقيلة 4/1 في القمة 126 في الدوري الممتاز، بإيعاز من سيد عبد الحفيظ الذي ينتمي لنفس المحافظة الفيوم بقرية منية الحيط.

 

وأضاف مرتضي منصور، من أمام محكمة جنايات الاقتصادية بالقاهرة، عقب حضوره جلسة محاكته في قضية اتهامه بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، أن الرسالة التي تم نشرها وأثارت حالة من الجدل والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنه تلقي رسالة علي الواتس اب الخاص به، من شخص يدعى "عادل س."، يؤكد له أن هذا الشخص هو وراء السحر للاعبي الزمالك في لقاء القمة ووضح له عنوان هذا الشخص.

 

وتضمنت الرسالة:" صورة شخص مدون تحتها "صورة الساحر رجب محمد محمد الشهير برجب بحه- هذا الساحر هو اللي مدمر نادي الزمالك في إصابات الاعبين وتطفيشهم وعدم الاستقرار - حسبي الله ونعم الوكيل".

 

وقال مرتضي منصور: إن الخطيب اعترف بالسحر وسبق أن قال "في سحر"، وتابع: هذه ليست الواقعة الأولى لـ "بحه" فسبق أن تسبب في انفصال سيدة عن زوجها: "في واحدة ست قالت إن بحه طلقني من جوزي".

 

من جانبه، أكد المحامي محمد رشوان، على أنه تلقي اتصالات من أسرة رجب بحه من أجل رفع قضية ضد مرتضي منصور بعد واقعة التشهير ضده.

 

وكان قد أشار رجب بحه، إلى أنه بعيد كل البعد عن هذه الأعمال التي تعتبر شرك بالله وأنه تلقي العديد من الاتصالات بعد اتهامه من مرتضي منصور، لافتًا إلى أنه حافظ لكتاب الله ويؤم الناس في الصلاة ولا يمكن التفكير في مثل هذه الأمور التي تعتبر بعيدة عن الواقع وأنه يعمل في البناء.

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