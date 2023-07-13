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مفاجأة.. مرتضى منصور مدعو لحضور القمة بصفته رئيسًا للزمالك

مرتضى منصور الزمالك
مرتضى منصور
الخميس، 13-07-2023 12:01 م

 


وضع نادي الزمالك اسم مرتضى منصور، ضمن قائمة حضور، مواجهة الأهلي المقرر لها اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز، رغم عزله من منصبه بشكل رسمي.


ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك أمام الأهلي اليوم الخميس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.


وأرسل نادي الزمالك كشف بحضور مباراة الأهلي المقرر لها اليوم وضم اسم مرتضى منصور في المقدمة، وصفته رئيسا للنادي، وبعده جميع أعضاء مجلس الإدارة.


جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، قضت يوم الأحد الماضي، برفض طعني وزارة الشباب والرياضة، ومرتضى منصور على عودة الأخير لرئاسة الزمالك من جديد، وتأييد عزله من رئاسة نادي الزمالك.

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