الخميس 13 يوليه 2023
توقيت مصر 08:48 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم آخر من الزمالك

مع زوجها بدون بنطلون.. ابنة أصالة تثير الجدل بصور جريئة

حسن شاكوش: وفاة إيمان البحر درويش

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد نجم الفريق من مباراة القمة

إمام عاشور في الأهلي بشكل رسمي ٥ سنوات

نص التحريات.. علاقة جنسية لشاب مصري مع ثرية خليجية تنتهي بفضيحة

يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

فضحه هاتفه.. تورط مدرب كرة شهير في فضائح جنسية صادمة (١٠ فيديوهات)

بيان من نقابة الموسيقيين: لم نتمكن من الوصول إلى إيمان البحر درويش

السجن سنة لإعلامية شهيرة لهذا السبب.. وتخرج في فيديو للتعليق

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم آخر من الزمالك

Screenshot 2023-07-13 8.26.30 AM
الاهلي
الخميس، 13-07-2023 08:30 ص

أكد الإعلامي محمد فاروق، حصول النادي الأهلي على توقيع مصطفى فتحي، نجم الزمالك السابق والتعاون السعودي الحالي.


وكان مصطفى فتحي أعير إلى بيراميدز مطلع الموسم الماضي، لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية شراء من التعاون السعودي.


وكتب فاروق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: "مصطفى فتحي أهلاوي، اللاعب وقع عقود انضمامه إلى النادي الأهلي منذ دقائق".



وكانت قناة "الكأس" القطرية أشارت أمس إلى أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى التعاون السعودي لضم مصطفى فتحي.



الأهلي يضم إمام عاشور


يُذكر أن الأهلي أتم اتفاقه مع ميتيلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لمدة 5 سنوات قادمة.

إقرأ ايضا

20230705193815810

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد نجم الفريق من مباراة القمة

201807101121342134

يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

images

فضحه هاتفه.. تورط مدرب كرة شهير في فضائح جنسية صادمة (١٠ فيديوهات)

أخبار متعلقة

201807101121342134

يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

1756618_0

إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة

20190608120745745

الكشف عن ممول صفقة إمام عاشور.. ولاعب زملكاوي جديد في الطريق للأهلي

_تنزيل

إمام عاشور يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع بعد توقيعه للأهلي

2091355_0

أول تعليق من الزمالك على عزل مرتضى منصور بشكل نهائي

2141397_0

رسميًا.. إمام عاشور في الأهلي بعد مباراة الزمالك