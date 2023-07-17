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جهاد جريشة: كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

elbashayer-2022-08-20_424802
ارشيفية
الإثنين، 17-07-2023 07:39 ص

 


أكد الخبير التحكيمي جهاد جريشة، أن حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب، مصطفى عثمان أدارها بشكل جيد، وتدخلات الفار كانت سليمة.


وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الغاء هدف محمد شريف كان قرارًا صائبًا واحتساب هدف طاهر أيضا قرار صحيح، وكذلك احتساب ركلة الجزاء كان الحكم موفق فيها أيضا بعد عرقلة كهربا من مدافع المقاولون العرب".



وأضاف: يوجد كارثة في مواجهة الزمالك وفاركو حيث شهدت في الدقيقة 28 ركلة جزاء لفاركو لم تحتسب، الحكم لم يرى الكرة بشكل واضح، وكان يجب تدخل حكام الـvar من أجل احتساب الكرة، لكن كانت وجهة نظر الفيديو ان لاعب الزمالك لعب الكرة رغم أنه قام بإعاقة لاعب الخصم".


وأكمل: "سيف الجزيري ارتكب خطأ ضد مدافع فاركو في الهدف الثاني، وكان من المفترض إلغاء الهدف بعد قيام مهاجم الزمالك بإعاقة قدم مدافع الخصم".


وزاد: "وائل فرحان حكم الفار لم يكن موفقًا في لقاء الزمالك وفاركو".


وأتم: "هدف فاركو الثاني الذي تم احتسابه كان قرارا صحيحا".

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