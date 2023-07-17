الإثنين 17 يوليه 2023
توقيت مصر 14:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

آمال رمزي: ضبطت زوجي يمارس العلاقة مع راقصة شهيرة داخل مكتبه

رد فعل صادم من مرتضى منصور على استقالة عضو مجلس إدارة

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع على الهواء وتخلع الباروكة.. شاهد كيف أصبح شكلها

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن أحداث سيدي براني

الكويت تعلن عن إجراء حازم ضد أحد مواطنيها بعد إساءته للسعودية

أم تقتل أطفالها الثلاثة لسبب غريب!

فيديو صادم.. فتاة تقتل أخرى في أحد شوارع السعودية

سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا

تطاول على مسؤول في الدولة.. إحالة مرتضى منصور للمحاكمة في قضية جديدة

خمسيني ومعاق.. قرار عاجل للنيابة في واقعة الاعتداء الجنسي بكفر الشيخ

رد فعل صادم من مرتضى منصور على استقالة عضو مجلس إدارة

93497
مرتضى منصور
الإثنين، 17-07-2023 01:20 م

 

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي صدر قرارا بعزله مؤخرا، على استقالة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية.


قال مرتضى منصور خلال فيديو عبر قناة الزمالك: " متواجد في النادي رغم قرار عزلي، من أجل خدمة الأعضاء، ولا أنظر إلى مصالحي الشخصية".


أضاف "منصور": " المجلس كله محترم، ومتمسك بخدمة النادي، ومش عاوز اتكلم على اللي عمل فيها بطل وقدم استقالته ورحل، كل واحد حر في اختياراته".


أوضح مرتضى منصور: " الأمور ليس سهلة، وهناك حرب كبيرة ومؤامرات ضد النادي والمجلس، والأشخاص معروفين للجميع، ولكن نحن مستمرين ومكملين في النادي وسنعمل على حل جميع الأزمات".

إقرأ ايضا

elbashayer-2022-08-20_424802

جهاد جريشة: كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

عبد-المنعم-2

الأهلي يوقع غرامة كبيرة على محمد عبدالمنعم بسبب ما فعله في مباراة الزمالك

2128931_0

بعد إنذارهم.. صدمة في الأهلي قبل لقاء المقاولون العرب

أخبار متعلقة

elbashayer-2022-08-20_424802

جهاد جريشة: كارثة تحكيمية في مباراة الزمالك وفاركو

عبد-المنعم-2

الأهلي يوقع غرامة كبيرة على محمد عبدالمنعم بسبب ما فعله في مباراة الزمالك

مرتضى منصور الزمالك

مفاجأة.. مرتضى منصور مدعو لحضور القمة بصفته رئيسًا للزمالك

Screenshot 2023-07-13 8.26.30 AM

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف نجم آخر من الزمالك

201807101121342134

يرغب في الانتقال للفريق.. نجم الزمالك يبعث مدير أعماله للنادي الأهلي

1756618_0

إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة