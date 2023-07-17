رد فعل صادم من مرتضى منصور على استقالة عضو مجلس إدارة

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي صدر قرارا بعزله مؤخرا، على استقالة أحمد دعبس عضو مجلس الإدارة خلال الأيام القليلة الماضية.

قال مرتضى منصور خلال فيديو عبر قناة الزمالك: " متواجد في النادي رغم قرار عزلي، من أجل خدمة الأعضاء، ولا أنظر إلى مصالحي الشخصية".

أضاف "منصور": " المجلس كله محترم، ومتمسك بخدمة النادي، ومش عاوز اتكلم على اللي عمل فيها بطل وقدم استقالته ورحل، كل واحد حر في اختياراته".

أوضح مرتضى منصور: " الأمور ليس سهلة، وهناك حرب كبيرة ومؤامرات ضد النادي والمجلس، والأشخاص معروفين للجميع، ولكن نحن مستمرين ومكملين في النادي وسنعمل على حل جميع الأزمات".