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أول رد فعل لـ إمام عاشور على عدم إتمام صفقة انضمامه للأهلي

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امام عاشور
الثلاثاء، 18-07-2023 08:58 ص

 

علق إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، على الأخبار المتداولة حول تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة انتقاله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

ونشر إمام عاشور فيديو مثير عبر خاصية الاستوري، وكتب في الفيديو: “عندما تتوقف عن الإنصات إلى آراء الناس، هذا هو سر السعادة، ستصبح حياتك مبهرة”.

 

أسباب عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

 

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن سبب تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة انتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى القلعة الحمراء، بشكل رسمي، على الرغم من توقيع اللاعب خلال الأيام الماضية.

 

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "الأهلي أنهى اتفاقه مع إمام عاشور، وحصل على توقيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام الماضية، لمدة 5 مواسم قادمة، واتفق معه على الراتب السنوي".

 

وأضاف: "النادي الأهلي فوجئ بوجود غرامات مالية متراكمة على إمام عاشور، من جانب نادي ميتلاند الدنماركي، وصلت إلى 200 ألف دولار تقريبا، بخلاف عدم حضور اللاعب لموعد الكشف الطبي، كما كان متفقا عليه مع الأهلي، والحديث عن إصابة اللاعب؛ مما أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مؤقتا".

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