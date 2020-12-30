مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

الأربعاء، 30-12-2020
09:34 ص
المصريون
قال الإعلامي
أحمد سعيد، إن مرتضى منصور
رئيس نادي
الزمالك –المعزول- تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد نجلي الطفل
البالغ من العمر 9
سنوات بتهمة سبه وقذفه.
وأكد "سعيد"، أن نجله الطفل
«سعيد» تلقّى استدعاءً
من نيابة الساحل، للمثول للتحقيق في الدعوى التي حركها ضده مرتضى منصور
.
وكتب أحمد سعيد، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: إنه
تلقّى إخطارًا بحضور نجله “سعيد” البالغ من العمر 9 أعوام، إلى التحقيق، لسماع أقواله
في بلاغ تقدّم به مرتضى منصور
للنيابة، متهما إياه بسبه وقذفه من خلال فيديو في موقع
التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وكان مرتضى منصور
، تقدّم بعددٍ من البلاغات ضد صحفيين، يتهمهم
فيها بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل
.