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مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

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مرتضى منصور يقاضي طفل 9 سنوات نجل إعلامي شهير

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مرتضى منصور
 
الأربعاء، 30-12-2020 09:34 ص المصريون

قال الإعلامي أحمد سعيد، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك –المعزول- تقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد نجلي الطفل البالغ من العمر 9 سنوات بتهمة سبه وقذفه.
وأكد "سعيد"، أن نجله الطفل «سعيد» تلقّى استدعاءً من نيابة الساحل، للمثول للتحقيق في الدعوى التي حركها ضده مرتضى منصور.
وكتب أحمد سعيد، عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: إنه تلقّى إخطارًا بحضور نجله “سعيد” البالغ من العمر 9 أعوام، إلى التحقيق، لسماع أقواله في بلاغ تقدّم به مرتضى منصور للنيابة، متهما إياه بسبه وقذفه من خلال فيديو في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".
وكان مرتضى منصور، تقدّم بعددٍ من البلاغات ضد صحفيين، يتهمهم فيها بالسب والقذف، ومنهم أحمد سعيد والد الطفل.
 

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