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حسن شحاتة أو حازم إمام .. وزير الرياضة يعلن اسم رئيس الزمالك الجديد في هذه الحالة

أشرف صبحي
حسن شحاتة أو حازم إمام .. وزير الرياضة يعلن اسم رئيس الزمالك الجديد في هذه الحالة
 
الأربعاء، 11-11-2020 06:45 ص المصريون
علق الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - على ما تردد حول تعيين حسن شحاتة أو حازم إمام كرؤساء في النادي الأهلي حال تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية بعزل رئيس الزمالك الحالي مرتضى منصور.

وقال صبحي في تصريحات لأون تايم سبورتس ردا على هذه الترشيحات: لسنا مع أحد أو ضد أحد .. الوزارة تدعم الأطر القانونية واللوائح .. ولم نصدر قرارات فيما يخص شحاتة أو إمام.

وأضاف: بالطبع سيكون هناك قرارات فيما يخص نادي الزمالك وأزمة رئاسة النادي وسنعلن أسماء مجالس الإدارة الجديدة في حال ثبوت مخالفات.
 

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