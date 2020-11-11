حسن شحاتة أو حازم إمام .. وزير الرياضة يعلن اسم رئيس الزمالك الجديد في هذه الحالة

الأربعاء، 11-11-2020
06:45 ص
المصريون
علق الدكتور أشرف صبحي - وزير الرياضة - على ما تردد حول تعيين حسن شحاتة
أو حازم إمام كرؤساء في النادي الأهلي حال تنفيذ قرار اللجنة الأوليمبية بعزل رئيس الزمالك
الحالي مرتضى منصور
.
وقال صبحي في تصريحات لأون تايم سبورتس ردا على هذه الترشيحات: لسنا مع أحد أو ضد أحد .. الوزارة تدعم الأطر القانونية واللوائح .. ولم نصدر قرارات فيما يخص شحاتة أو إمام.
وأضاف: بالطبع سيكون هناك قرارات فيما يخص نادي الزمالك
وأزمة رئاسة النادي وسنعلن أسماء مجالس الإدارة الجديدة في حال ثبوت مخالفات.