مرتضى منصور يخرج عن صمته ويفجر مفاجآت

الخميس، 19-11-2020
07:58 م
محمد فضل - متابعات
خرج المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
، عن صمته
منذ خسارته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنه لن يخطئ في حق بلده ، مشددا على أنه
وطني ويحب تراب بلده ويدعم جيش وشرطة وقضاء بلاده.
أضاف مرتضى منصور
خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا أنه لا يوجد أي مكان بما فيها مجلس النواب قادر
على صناعة الرجال، بل الرجال هم من يصنعون اي مكان.. مشيرا إلى أنه لأول مرّة يقول
هذا الكلام، وأن نادي الزمالك
في خطر، ومن الوارد ان يتم هدمه.
أشار رئيس الزمالك
إلى أنه يخاطب جميع من يسمعونه، بأن هناك
ناديين كبارا في مصر، الأهلي الذي يحترمه ويحترم جماهيره، ولكن لا يمكن ان يختار مجلس
إدارة الأهلي رئيس نادي الزمالك
.. مشددا على أنه ضد العنف وضد المعايرة وضد الفوضى،
مهما كان يحدث، وسبق أن أكد قبل ذلك ان اي مشجع يجب عليه الالتزام وعدم النزول إلى
الشارع.
وتابع منصور: "نحترم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة ونحبه جدا، ولكن النادي لم يحصل على اي أموال من الدولة، وكل المنشآت التي
تمت في النادي على حساب الاعضاء، وما بيننا وبين الوزير هو القانون والدستور".
وجه المستشار مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
رسالة للدكتور
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنه لابد من احترام الجمعيات العمومية للأندية ، مشيرا
إلى أن القانون حدد اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية، وأن هذا القانون لا توجد فيه
اي مادة تنص على عزل
رئيس أي ناد، مطالبا إياه بإبطال أي قرار خطأ لأي مؤسسة في مصر.
أضاف منصور أنه لا يوجد نص واحد في القانون يقول ان اللجنة
الأوليمبية يحق لها عزل
رئيس ناد، ولا بد من إبطال وزير الرياضة هذه المسألة من أجل
العمل في مناخ صحيح، موضحا أنه لو أن مرتضى منصور
او مجلسه قرر قرارا خارج القانون
فعليك أيضا إبطاله فورا.
أشار رئيس الزمالك
إلى أن فريق الكرة الأول بالنادي في خطر،
كاشفا عن أن اللاعبين يريدون الرحيل عن النادي بسبب المناخ السيئ الذي يهددهم، مشددا
على أن هناك من يسعون إلى هدم نادي الزمالك
.
وتابع مرتضى منصور
بأنه لو كان قرار عزل
رئيس نادي الزمالك
صحيحا فيجب تنفيذه، ولو كان غير صحيح فلابد من إبطاله فورًا، مشيرا إلى أن القانون
والدستور واللائحة الخاصة باللجنة الأوليمبية لا تنص على عزل
رئيس أي ناد.
وأكمل منصور: "نادي الزمالك
لديه 50 مليون مشجع يحبون
بلدهم ويحافظون على استقراره، والزمالك
لديه بطولة مهمة جدا لا بد من التضامن من أجلها".