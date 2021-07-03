مرتضى منصور يعلن عودته لرئاسة الزمالك يوم الخميس القادم ويتوعد (فيديو)

السبت، 03-07-2021
09:29 م
أعلن مرتضى منصور
، رئيس مجلس إدارة الزمالك
"المنحل"
، عن تواجده في مقر القلعة البيضاء يومي الخميس والجمعة المقبلين، بصفته الرئيس الشرعي
للنادي "الأبيض".
وقال مرتضى منصور
في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي، بموقع
التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "سأذهب يوم الخميس في تمام الساعة السادسة
مساء، لمقر نادي الزمالك
، وكذلك يوم الجمعة أيضا".
وأضاف: "سأذهب لمكتبي في نادي الزمالك
لأنني رئيس الزمالك
الشرعي كما أكدت المحكمة".
وتوعد منصور بالكشف عن كل الملفات الغامضة يوم الثلاثاء المقبل،
وسبب رحيله عن النادي، والمخالفات المالية، وعن أسماء مرتكبي تلك الجرائم وبالمستندات.
وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
بقبول الدعوى المقامة من رئيس الزمالك
السابق مرتضي منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار
الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات،
وإلزام إدارة نادي الزمالك
بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.