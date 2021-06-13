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مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع ساسي قبل الرحيل: أمير ابني هيقولكم أخبار مهمة

مرتضى منصور
مرتضى يكشف تفاصيل حديثه مع ساسي قبل الرحيل: أمير ابني هيقولكم أخبار مهمة
Native
الأحد، 13-06-2021 08:31 ص أحمد عادل شعبان
كشف مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك الأسبق - تفاصيل مكالمته مع فرجاني ساسي قبل رحيله من الزمالك.

وقال في فيديو له: بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي حدث تواصل معه عن طريق أمير مرتضي اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين وأكمل أمير مرتضي الحديث معه وسيحكي لكم أمير علي حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم.

وتابع : بشكركم وقريبا جدا إذا لم تعود الصفحة الرسمية سألتقي معكم إن شاء الله علي هذه الصفحة بفيديو بالصوت والصورة لتوضيح بعض الحقائق الهامة والخطيرة.
 

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