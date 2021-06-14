أحمد عيد عبد الملك يرفض عودة هذا اللاعب إلى الزمالك: إيه فايدته للنادي؟

الإثنين، 14-06-2021
07:11 ص
أحمد عادل شعبان
أكد أحمد عيد عبد الملك
- نجم الزمالك
الأسبق - رفضه عودة المغربي محمد أوناجم للفريق.
وقال في تغريدة عبر تويتر: الزمالك
محتاج دعم في المراكز دي بس الدفندر وصانع اللعب والباك رايت وراس الحربة ،،
وبعدين انا مش هرجع محترف علشان يقعد احتياطي مصطفي فتحي متألق وهيرجع كمان يبقي تخلي عندك ٣ محترفين بس مش لازم ٥ محترفين وقيمتهم الفنية تبقي عالية حتي لو هياخدو الفلوس الي هتدفع لل ٥ بس يبقو مؤثرين .
وأضاف: مركز الجناح اليمين الي فيه زيزو و شيكا و مصطفي هيرجع كمان و عاوزين نرجع اوناجم
ليه طيب اجيب محترف يبقي رقم ٣ او ٤ و ليه اجيب محترف اصلاً يبقي احتياطي اشوف احتياجتي الاول.