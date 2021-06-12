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شوبير: كله كوم والهلفوت كوم

شوبير
شوبير
Native
السبت، 12-06-2021 12:57 م

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة غامضة لـ متابعيه عقب حواره مع شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز.
وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ كله كوم والهلفوت كوم ”.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وجه رسالة لـ هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية عقب صدور قرار بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي.
وكتب مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" إن شاء الله بعد 30 دقيقة سيتم نشر حديث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك بالصوت والصورة" .
ما قبل الجزء الأول: "انتهي الدرس يا ... حطب “ كفاية صراخ وعويل حكم القضاء العادل اتنفذ خلاص . نفعك بإيه شوبير!!”
 

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