الأربعاء 09 يونيو 2021
توقيت مصر 15:15 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الأهلي يوجه رسالة غير متوقعة لـ مرتضى منصور (فيديو)

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

أول صور من حفل زفاف الأميرة حصة ابنة الملك سلمان وفستانها الفخم

ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

ADS
 

نجم الأهلي يوجه رسالة غير متوقعة لـ مرتضى منصور (فيديو)

2020_11_9_23_42_13_610
مرتضى منصور
Native
الأربعاء، 09-06-2021 03:03 م

في رسالة غير متوقعة، وجَّه محمود أبوالدهب، نجم الأهلى الأسبق، رسالة مؤثرة للمستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف مجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة ، عبر برنامج “فى الجول” الذى يقدمه الإعلامى “أحمد جمال” على فضائية قناة “الحدث اليوم” .
وعلّق محمود أبوالدهب على صورة المستشار مرتضى منصور التى ظهرت أمامه فى فقرة "صورة وتعليق" قائلاً: “الله يعينك.. قدم الكثير للزمالك وبنى فريقاً قوياً وهو رجل محترم وبعد رحيله حدثت “فركشة” فى النادى ولم تظهر الأصوات التى كانت تطالب برحيله”.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قرارًا فى التاسع والعشرين من نوفمبر 2020 بإيقاف مجلس المستشار مرتضى منصور المنتخب فى نهاية 2017 بدعوى وجود مخالفات مالية تمت إحالتها للنيابة العامة وتعيين لجنة لإدارة شئون النادى لحين صدور قرار النيابة أو انتهاء مدة المجلس القانونية أيهما أقرب للدعوة للجمعية العمومية وإجراء انتخابات جديدة .

 

إقرأ ايضا

785797_0

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

unnamed

ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

محمد صلاح

ريال مدريد يعلنها صراحة: هذا ما نفكر فيه بشأن ضم محمد صلاح من ليفربول

أخبار متعلقة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يتفاجأ بشيء صادم على صفحته في فيس بوك

محمود-الخطيب-22019_9_13_16_6

بعد التتويج بالسوبر الأفريقي .. رسالة غير متوقعة من الخطيب لـ الزمالك

19_2021-637491530654354342-435

نهاية المباراة.. الزمالك بفوز على الإسماعيلي 1 / 0 في كأس مصر

فريق الزمالك

نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى الأهلي بعد إغرائه ماديا: أنا محترف وهلعب للي يدفع أكتر

رضا عبد العال

رضا عبد العال: هؤلاء الثلاثة يلعبون غصب عن كارتيرون .. وفيه لعيبة بتتدخل في التشكيل

خالد الغندور

الغندور يفجر مفاجأة عن حكم الفار بمباراة الزمالك والمصري: قريب هذا الشخص بقناة الأهلي