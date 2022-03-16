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«لقاء جنسي» يفجر أزمة بين مرتضى منصور وكارتيرون

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«لقاء جنسي» يفجر أزمة بين مرتضى منصور وكارتيرون

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مرتضى منصور
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الأربعاء، 16-03-2022 10:39 ص

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك والحالي لفريق الاتفاق السعودي أنه قرر تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعد اتهام الأخير له باصطحاب فتاة في لقاء جنسي داخل غرفته في فندق إقامة الفريق قبل إحدى المبارايات.
قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية etc: "كارتيرون جمع تسجيلًا بالصوت والصورة عن تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والتي اتهمه فيها بإحضار فتاة إلى غرفته بأحد الفنادق قبل إحدى المباريات.
وأضاف شبانة: "كارتيرون كلف المحامي الخاص به بتقديم شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ضد رئيس الزمالك يتهمه بتشويه صورته ويطالب فيها بإيقافه بالإضافة إلى الحصول على تعويض مالي منه .
وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه هو من أعاد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق من سموحة، واللاعب طلب الحصول على 32 مليون جنيه من أجل التجديد.
وأضاف أن أشرف بن شرقي تهرب من التجديد وتحجج بحضور شقيقه والتفاوض معه، موضحا أن أوناجم لن يجدد عقده، خاصة وأنه عندما جاء للزمالك أكد أنه يسعى لصنع مجد مع القلعة البيضاء ولكن مستواه لا يليق بالزمالك.
وتابع:" كارتيرون دمر الفريق قبل رحيله عن تعمد، كارتيرون رحل ونقول له مع السلامة وسيف الدين الجزيري أيضا نقول له مع السلامة أيضاً بعد ما كان يحصل على 300 ألف جنيه في طنطا و مليون جنيه في المقاولون العرب".
وأضاف أن هناك لاعبا يتبقى في عقده موسمان وتم تعديل عقده ووضع بنداً يقضي بحصوله على مقابل مادي أعلى من أي لاعب بالفريق.
 

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