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6 لاعبين يفاجئون الجميع ويقررون الرحيل وعدم التجديد للزمالك

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الزمالك
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الإثنين، 07-03-2022 01:00 م

اقترب عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من مغادرة القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة مع نهاية الموسم الكروي الجاري .
يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين ، الدولي المغربي أشرف بن شرقي والذي لم يجدد تعاقده حتى الآن مع الفريق الأبيض والذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ محمد أبو جبل حارس المرمى.
وبات عدد من اللاعبين خارج حسابات مسئولي نادي الزمالك في الفترة المقبلة نظرا لتراجع مستواهم في الفترة الأخيرة وعلى رأسهم إسلام جابر ومحمد أشرف روقا والمغربي محمد أوناجم وعبدالله جمعة.
وعلى جانب أخر ، استقر أسامة نبيه، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الجونة، المقرر لها اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:-
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمود علاء، حازم إمام
خط الوسط: محمد أشرف روقا، إمام عاشور
وأمامهما الثلاثي: أشرف بن شرقي، أوباما، أحمد سيد زيزو
خط الهجوم: سيف الجزيري.
ومن المقرر أن يحضر فيريرا المدير الفني الجديد للزمالك مباراة اليوم من مدرجات ملعب المباراة وفقا لما هو معلن.
 

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