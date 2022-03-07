أبوجبل يصدم مرتضى منصور: وقّعت لنادي النصر وأنتم السبب

الإثنين، 07-03-2022
12:40 م
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس":
"عقد محمد أبوجبل حارس مرمى فريق الزمالك
جلسة مع إدارة ناديه في الساعات الماضية
لمناقشة ملف تعديل عقده في الفترة المقبلة، وكانت المفاجأة باعتراف أبو جبل لمسئولي
الزمالك
بالتوقيع للنصر السعودي".
وواصل: "أبوجبل أكد لمسئولي الزمالك
أن التوقيع جاء
بسبب عدم وجود مفاوضات من الزمالك
معه من الأساس إضافة إلى القيمة المالية العالية
التي سيحصل عليها هناك ورغبته في تأمين مستقبله".
وعلم "بوكس تو بوكس" أن نادي النصر
السعودي وضع
بندا في العقد بأنه لا يتم تنفيذه إلا بعد خضوع أبوجبل للكشف الطبي في مايو المقبل
بما يمنحهم الحق في فسخ العقد حال تعرض اللاعب لأي إصابة وغيابه لفترة طويلة، في الوقت
الذي لا يمتلك أبو جبل الحق نهائيًا في التراجع عن العقد لأي سبب.