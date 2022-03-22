مفاجأة صادمة.. النصر السعودي يتخلى عن التعاقد مع محمد أبوجبل

الثلاثاء، 22-03-2022
11:14 ص
كشف أحمد حسام
ميدو عن تخلي النصر السعودي
عن فكرة التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك
.
قال ميدو في
تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فكرة تعاقد النصر السعودي
مع محمد أبو جبل حارس الزمالك
لم تلقى استحسان في نادي النصر السعودي
".
وأضاف: “لكن
هناك أكثر من نادي في السعودية يرغبون في التعاقد مع أبو جبل”، لافت إلى أن
الزمالك
سيرتكب خطأ كبيرا للغاية إذا فرط في محمد أبو جبل".
وختم حديثه قائلا:
"مصر بها ثلاثة حراس مستواهم يعد الأفضل، هم محمد الشناوي حارس الأهلي، ومحمد
أبو جبل حارس الزمالك
وأحمد الشناوي حارس بيراميدز، والأعلى حاليا محمد الشناوي
حارس الأهلي الذي استعاد تركيزه ومستواه بشكل سريع".