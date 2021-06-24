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وكيل طارق حامد يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

طارق-حامد
طارق حامد
Native
الخميس، 24-06-2021 04:29 م

أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، صعوبة رحيل طارق حامد عن القلعة البيضاء، نافيا وصول أي عرض رسمي من الإمارات للتعاقد مع اللاعب.
وقال يحيى، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "لم يصل أي عرض رسمي إلى نادي الزمالك بشأن طارق حامد، لكن من الطبيعي أن تتحدث الأندية عن اللاعب في كل عام".
وأضاف: "رحيل طارق حامد عن الزمالك لن يكون سهلا، وليس سهلا على أي ناد أن يتمكن من دفع قيمة التعاقد معه، خاصةً أنه كلما ارتفعت القيمة المادية للاعب كلما كانت العروض أقل".
وتابع: "طارق حامد من أكثر اللاعبين الذين يركزون في عملهم مع نادي الزمالك فقط، ولو وصل إليه أي عرض فلن يتم مناقشته إلا بعد نهاية الموسم".
 

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