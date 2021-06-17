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الأهلي يطلب ضم مهاجم الزمالك رسميا .. وهكذا رد الأبيض
الأهلي يطلب ضم مهاجم الزمالك رسميا .. وهكذا رد الأبيض
Native
الخميس، 17-06-2021
08:08 ص
أحمد عادل شعبان
كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح عن مفاجأة تخص مهاجم
الزمالك
يوسف أوباما.
وقال في تصريحات لقناة "إم بي سي
مصر
":
الأهلي القطري
طلب التعاقد مع يوسف أوباما، وكارتيرون رفض التخلي عن اللاعب.
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مصر
الأهلي القطري
المصريون
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الاهلى
يوسف اوباما
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