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الأهلي يطلب ضم مهاجم الزمالك رسميا .. وهكذا رد الأبيض

فريق الزمالك
الأهلي يطلب ضم مهاجم الزمالك رسميا .. وهكذا رد الأبيض
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الخميس، 17-06-2021 08:08 ص أحمد عادل شعبان
كشف وكيل اللاعبين حازم فتوح عن مفاجأة تخص مهاجم الزمالك يوسف أوباما.

وقال في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": الأهلي القطري طلب التعاقد مع يوسف أوباما، وكارتيرون رفض التخلي عن اللاعب.
 

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