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مفاجأة.. بيراميدز يدخل في مفاوضات لضم فرجاني ساسي

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ساسي
Native
الأربعاء، 23-06-2021 01:33 م

دخل مسئولو نادي بيراميدز فى مفاوضات جادة مع فرجاني ساسي،، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لحسم ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أنباء تعثر انتقاله إلى الدحيل القطري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية جس نبض من قبل نادي بيراميدز مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله فى محاولة لخطف وحسم ضمه خاصة بعد وجود أنباء تشير إلى تعثر انتقاله للدحيل القطري .
وينتظر ساسي تحديد موقفه بشكل رسمي مع الدحيل القطري والذى يوجد معه اتفاق مسبق من أجل حسم موقفه من الانضمام إلى بيراميدز فى صفقة ستكون من العيار الثقيل .
وفى هذا السياق ، أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق، سيصل القاهرة يوم السبت المقبل.
وقال خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج “اللعبة الحلوة" عبر أثير ”أون سبورت اف ام"، إن ساسي أخبر المقربين له أنه سيصل السبت للقاهرة، مشددا على أن حضوره من الممكن أن يكون لمتابعة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي.
وأضاف نجم الزمالك والمنتخب السابق أن صفقة انضمام ساسي إلى الدحيل القطري فشلت عقب تراجع المدير المالي للنادي عن إتمام الصفقة على الرغم من توقيع اللاعب على العقود المبدئية.
 

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