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قرار صادم.. المقاصة يقرر عدم إذاعة مباراته أمام الزمالك

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الخميس، 24-06-2021 09:49 م

قرر مجلس إدارة نادي المقاصة بالإجماع عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك والمقرر إقامتها الإثنين المقبل في إطار لقاءات الجولة الـ 27  من منافسات الدوري الممتاز .
وجاء قرار المقاصة بعدم إذاعة مباراةه أمام الزمالك بسبب مستحقات متأخرة لدى الشركة الراعية تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه .
وفى هذا السياق ، قال عصام سراج مدير التسويق والمتحدث الرسمي للمقاصة، أن مجلس إدارة النادي اتخذ قرار نهائي بعدم إذاعة مباراة الزمالك ولا أي مباراة أخرى للفريق بالدوري “ على ملعبه " بسبب عدم دفع الشركة الراعية المستحقات المالية المتأخرة للفريق .
وأضاف ، المقاصة يعانى من أزمة مالية ولديه التزامات كبيرة أمام الجهاز الفني واللاعبين ويجب على الشركة الراعية الالتزام بالمستحقات المالية لدى نادى المقاصة مشيرا إلى انه تم التواصل مع الشركة الراعية فى العديد من المرات ولكن لم يتم الرد على النادي .
 

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