مرتضى منصور: لو محمود الخطيب ضم هذا اللاعب للأهلي سأستقيل من الزمالك

الخميس، 01-09-2022
01:46 م
قال مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، إن نظيره محمود الخطيب
رئيس مجلس
الأهلي لن ينجح في إنهاء صفقة محمد رضا بوبو، لاعب فويتشر.
وارتبط اسم محمد رضا ”بوبو“ للانتقال لصفوف الأهلي واقترابه من ارتداء
القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن إدارة فيوتشر ترفض بيع اللاعب
حتى الآن.
وقال مرتضى في حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك
عبر شاشات
النادي: ”لو انتقل محمد بوبو إلى النادي الأهلي سأرحل عن الزمالك
في صباح اليوم
التالي“.
وعن صفقات الزمالك
المحتملة قال: ”خريطة الانتقالات تغيرت في الأول كنّا
نقوم بشراء 11 لاعبًا، ولكن الآن الوضع اختلف“.
وأوضح: ”الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك
.. اصبروا وسنحقق
كل أحلام جماهير الزمالك
“.
وأعلن الزمالك
عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم صفوفه وهم زكريا الوردي،
إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، إضافة إلى أربع صفقات لم يتم الإعلان عن أصحابها
حتى الآن بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.