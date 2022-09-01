الخميس 01 سبتمبر 2022
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«السيسي» يتراجع ويلغي تعيين 5 قضاة بعد أيام من توليهما المنصب بقرار جمهوري

مرتضى منصور: لو محمود الخطيب ضم هذا اللاعب للأهلي سأستقيل من الزمالك

ضبط قوادة متلبسة مع رجل في شقتها.. الدقيقة بـ 8 جنيه وربع

«أبغي أوريكم جسمي».. هند القحطاني تتصدر تريند السعودية بفيديو مفاجئ

مقتل مواطن مصري في السعودية .. والقاتل لازال طليقًا

لماذا اقتحمت الشرطة دار أيتام خميس مشيط واعتدت على الفتيات؟ خطاب رسمي يكسف السبب

بعد 11 عمرة وحج.. راقصة شهيرة تخلع الحجاب وتعود للفن: اتجوزت ومخلفتش (فيديو)

بداية التسريح.. وزير العدل الكويتي ينهي عمل 30 موظفًا غير كويتيين

تطلب الطلاق بعد إصابة زوجها بالإيدز: بيمارس الجنس مع ستات أجانب وعرب بشرم الشيخ

تخلع ملابسها بالكامل أمام الكاميرا.. مفاجآت صادمة عن فيديو فتاة حلوان

ADS
 

مرتضى منصور: لو محمود الخطيب ضم هذا اللاعب للأهلي سأستقيل من الزمالك

100-171618-cases-mortada-mansour-mahmoud-al-khatib_700x400
الخطيب ومرتضى
Native
Teads
الخميس، 01-09-2022 01:46 م


قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن نظيره محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي لن ينجح في إنهاء صفقة محمد رضا بوبو، لاعب فويتشر.

وارتبط اسم محمد رضا ”بوبو“ للانتقال لصفوف الأهلي واقترابه من ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الجارية، إلا أن إدارة فيوتشر ترفض بيع اللاعب حتى الآن.

وقال مرتضى في حديثه لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك عبر شاشات النادي: ”لو انتقل محمد بوبو إلى النادي الأهلي سأرحل عن الزمالك في صباح اليوم التالي“.

وعن صفقات الزمالك المحتملة قال: ”خريطة الانتقالات تغيرت في الأول كنّا نقوم بشراء 11 لاعبًا، ولكن الآن الوضع اختلف“.

وأوضح: ”الصفقات القوية في مصر سيتعاقد معها نادي الزمالك.. اصبروا وسنحقق كل أحلام جماهير الزمالك“.

وأعلن الزمالك عن ضم ثلاث صفقات حتى الآن لتدعيم صفوفه وهم زكريا الوردي، إبراهيما نداي، أحمد أيمن منصور، إضافة إلى أربع صفقات لم يتم الإعلان عن أصحابها حتى الآن بسبب ارتباطهم بمباريات مع فرقهم في بطولة الدوري الممتاز.

 

إقرأ ايضا

elaosboa28976

محمود كهربا: كل شئ ينهار دفعة واحدة

Capture

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

1700944_0

مطالب باعتذار أحمد عبدالقادر لجمهور الأهلي.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة

image

«بابا حبيبي».. مرتضى منصور يكشف لقائه بـ«كهربا» قبل أيام

76383b373b

مرتضى منصور يطلق قذائف نارية ويوجه رسالة لـ الخطيب

مرتضى-منصور-740x470

فيديو/ مرتضى منصور يهدد بهذا الأمر إذا لم يُلغى حكم حبسه

201804151256175617

مادة في القانون تنقذ مرتضى منصور من الحبس

مرتضى-منصور-2-720x470

مرتضى منصور يعلن عن مكافأة خيالية للاعبي الزمالك

192-230318-al-ahly-titles-egypt-cup_700x400

بالأسماء.. 9 صفقات نارية للأهلي في الموسم الجديد