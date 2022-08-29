«بابا حبيبي».. مرتضى منصور يكشف لقائه بـ«كهربا» قبل أيام

الإثنين، 29-08-2022
01:49 م
كشف مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، عن كواليس اللقاء الذي جمعه مع محمود
عبدالمنعم كهربا
، لاعب النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال رئيس نادي الزمالك
، خلال تصريحاته التليفزيونية: «في أحد الأيام
القليلة الماضية، كنت أسير في الشارع، ووجدت شخصا ينادي: (بابا حبيبي)، تفاجأت
بأنه محمود عبدالمنعم كهربا
».
وأضاف مرتضى منصور
: «محمود عبدالمنعم كهربا
أصبح في مأزق حقيقي، ولا بديل
عن دفع الغرامة لصالح الزمالك
».
وأكد «منصور»: «كهربا
لو قعد 100 سنة، هيدفع غرامة الزمالك
كاملة، وبراحته
لو مش عايز يدفع دلوقتي احنا مش مستعجلين خالص».
واعتبر رئيس القلعة البيضاء أن «كهربا
تجاوز في حق نادي الزمالك
، وجماهيره،
أثناء تواجده في النادي، وعقب رحيله أيضا، واللي أخطأ لا بد من محاسبته، ولا يهمني
موعد سداد اللاعب للغرامة؛ لأن القلعة البيضاء تستفيد يوما بعد الآخر من التأخير».
وكان نادى الزمالك
تحت رئاسة مرتضى منصور
، قد تلقي إخطارا من المحكمة
الرياضية الدولية بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا
6 أشهر، لحين سداد مستحقات القلعة
البيضاء.
وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا
مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد
على المبلغ، اعتبارا من 20 يونيو 2019 حتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.