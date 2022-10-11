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مرتضى قاتل من أجله.. الزمالك يعلن ضم لاعب بعدما تفاوض الأهلي معه

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مرتضى منصور
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Teads
الثلاثاء، 11-10-2022 01:16 م

أعلن نادي الزمالك، عن ضم مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي رسميا، حيث أنهى مسؤولو القلعة البيضاء الاتفاق مع إدارة النادي البترولي على جميع التفاصيل.
وكشف شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي باسم نادي إنبي، عن تفاصيل صفقة انتقال مصطفى شلبي إلى صفوف الزمالك.

وقال أبو الغيط في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الماتش": "الزمالك والمصري كانا يرغبان في ضم مصطفى شلبي، والقلعة البيضاء كانت لديهم أزمة بسبب الحجز على الأرصدة في البنوك"، مضيفا: "مرتضى منصور كان يُقاتل من أجل إتمام الصفقة، واستطاع أن يتصرف وتمت الصفقة".

وتابع أبو الغيط: "المقابل المادي لصفقة مصطفى شلبي تم دفعه فوريًا، والاستغناء وصل للقلعة البيضاء"، مؤكدا أن المقابل المادي للصفقة أقل من 25 مليون جنيه، وما تردد بشأن زيادة السعر على الأهلي وتقليله للزمالك عار تمامًا من الصحة، ويكفي اسم محمود الخطيب".

واستكمل: "العرض المادي من الأهلي  كان قريبًا جدًا بين العروض الأخرى، لكن ما سمعته أن المدير الفني مارسيل كولر تراجع عن فكرة ضم اللاعب لأسباب فنية".
من جانبه كشف الاعلامى مهيب عبد الهادى، عن قيمة انتقال مصطفى شلبي، لـ نادى الزمالك، حيث كتب مهيب تغريدة عبر تويتر: “20 مليون جنيه قيمة انتقال مصطفى شلبي للزمالك”.


واتفق الزمالك مع إنبي على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، بناء على طلب الجهاز الفني، وعقب توصية أحد أفراد اللجنة الفنية بإنبي للزمالك بضم اللاعب، ورفض نادي إنبي ضم أي صفقة تبادلية من الزمالك لتقليل المقابل المادي.

شلبي يوجه رسالة لجمهور الأبيض
ووجه مصطفى شلبي، رسالة سريعة بعد إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك توقيعه للفريق في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو للاعب عبر قناته على يوتيوب، وقال شلبي: "سعيد بتوقيعي للزمالك وتمثيل النادي، شرف لي أن أتواجد هنا مع الزمالك، وسأحاول أن أقدم أقصى جهد ممكن لإسعاد الجماهير".
وقال مرتضى منصور، في الإعلان عن توقيع اللاعب: "مصطفى شلبي من اللاعبين الممتازين والأجنحة المحترمة، وواحد من أفضل اللعيبة الذين يلعبون على الناحية اليسرى".

وأضاف "تابعت مصطفى منذ فترة وأعتقد أنه يجب أن يتواجد مع منتخب مصر، لأنه من أفضل اللاعبين في مكانه، بعيدا عن تسجيله في الأهلي، مصطفى شلبي وقع مع الزمالك منذ شهر ونصف، وتحدثت مع أيمن الشريعي رئيس النادي، وتفاوضنا وسمح لنا بالتعاقد مع اللاعب في النهاية".

وأختتم "الحديث عن رفض الأهلي التوقيع معه منذ أسبوعين غير صحيح".
 

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