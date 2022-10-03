فشل الزمالك في ضمه.. لاعب جديد يوقع للأهلي (فيديو)
شبانة
Native
Teads
الإثنين، 03-10-202209:46 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن إدارة الزمالك تراجعت
عن ضم مصطفى شلبي لاعب فريق إنبي رغم باب المفاوضات القوي الذي فتحه الزمالك في وقت
سابق لضم اللاعب قبل أن يتم تجميد الصفقة.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه
بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، وجاء قرار تجميد المفاوضات من جانب إدارة الزمالك
بسبب طلبات إنبي ورغبتهم في الحصول على 25 مليون جنيه وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من
جانب الزمالك.
وأتم "شبانة"، اللاعب كان قريب جدًا
من الأهلي ووقع عقود انتقاله لكن المفاوضات أيضًا توقفت.