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بسبب كلمة.. مرتضى منصور ينفعل على صحفي بطريقة مُهينة (فيديو)

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مرتضى منصور
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الخميس، 15-09-2022 01:22 م


تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة انفعال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي حين أخطأ الأخير في قراءة بعض الكلمات.

وأمسك "منصور" الميكروفون من الصحفي قائلا بانفعال شديد "هناك فرق بين القرض ورد القرض".

وأضاف: الورق مكتوب فيه رد القرض لممدوح عباس وليس قرض.
وأكد مرتضى منصور، أن الشيكات المتواجدة لدى النادي تثبت حصول ممدوح عباس على كافة المبالغ المادية الخاصة بالقرض الذي منحه للنادي.

وقال رئيس القلعة البيضاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر النادي: «ليس من المنطقي أن يتم الحجز على أرصدة النادي خاصة وأن الشيكات أثبتت حصول ممدوح عباس على كافة مستحقاته».

واستعرض رئيس نادي الزمالك كافة الشيكات التي تثبت رد النادي للمبالغ التي أقرضها ممدوح عباس للنادي.
شاهد الفيديو بالضغط هنا :
 

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