نجم الأهلي يوافق على الانتقال للزمالك.. تفاصيل

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الاهلي
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الإثنين، 19-09-2022 04:02 م نسمه عبد الوهاب
يأمل مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، في التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بالموسم القادم.
صلاح محسن يستقر على الانتقال للزمالك
وكشف الإعلامي محمد شبانة، خلال تصريحات له عبر برنامجه بوكس تو بوكس، على أن صلاح محسن مهاجم الأهلي، قد وافق على الانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.
وتابع محمد شبانة، أن صلاح محسن وافق على اللعب للزمالك لكن هناك عائق وهو عقده المستمر مع الفريق وضرورة تخليص نفسه من الأهلي.
وأتم،صلاح محسن رفض العديد من العروض في الفترة الماضية والخروج كمقايضة في بعض الصفقات وصمم على أن يكون تحديد وجهته المقبلة باختياره.
 

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