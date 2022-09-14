الزمالك يخطف صفقة الأهلي بشكل مفاجئ

خطف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صفقة مدوية من الأهلي، على أن يتم
الإعلان الرسمي خلال ساعات.
وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع
المدافع مصطفى الزناري، خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وكشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو نادي الزمالك، أنهوا بشكل رسمي صفقة
انتقال مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش وضمه بداية من الموسم المقبل إلى
صفوف الزمالك.
وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على
فضائية ETC، وقع اللاعب لمدة 4 مواسم لصفوف نادي
الزمالك الذي وقع على العقود مع نادي طلائع الجيش وحصل على الاستغناء الخاص
باللاعب.
وأتم شبانة، وجاء التعاقد مع الزناري بناء على رغبة البرتغالي جوسفالدو
فيريرا المدير الفني للزمالك والذي أثنى على مستوى اللاعب بصورة كبيرة.