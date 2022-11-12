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مدرب حراس المنتخب يكشف مفاجأة عن رد فعل محمد الشناوي بعد رحيله عن الأهلي

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الشناوي
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السبت، 12-11-2022 09:54 ص


أكد أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي سابقا أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان يرغب في العودة إلى صفوف الأهلي بعد رحيله في المرة الأولى عن القلعة الحمراء.
قال عبد الكريم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي نموذج للشخصية التي تمتلك الإصرار على النجاح والتطوير من نفسها، فكان رافضا لفكرة أن الرحيل عن الأهلي يعني انكساره".
أضاف: "الشناوي كان دائما بعد رحيله عن الأهلي يفكر في العودة إلى صفوفه مرة أخرى، من خلال تطوير نفسه، الشناوي كان يقول إنه سيعود إلى الأهلي مرة أخرى".
وختم: "حلم محمد الشناوي كان واضحا وهذا جزء من شخصيته التي كانت مُصرة على النجاح"
 

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