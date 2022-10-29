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الكشف عن سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي للنادي الأهلي

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شيكابالا
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السبت، 29-10-2022 10:20 ص

حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق من مدرجات ملعب هزاع بن زايد عقب انتهاء لقاء السوبر كي يحتفل مع لاعبي الأحمر باللقب.

وغاب شيكابالا عن الممر الشرفي الذي نظمه لاعبو الأهلي لفريق الزمالك أثناء تسلم ميداليات المركز الثاني من أجل مساعدة مؤمن زكريا في الوصول لمنصة التتويج والاحتفال مع لاعبي الأهلي.

و تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حصد لقب كأس السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما  باستاد هزاع بن زايد بالعين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وزكريا الوردي ومحمد أشرف "روقا" وإمام عاشور وعمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" و سيف الجزيري.

في حين بدأ الأهلي بتشكيل مكون من،  محمد الشناوي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر وبرونو سافيو وأحمد عبد القادر وشادي حسين.

 

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