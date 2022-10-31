ميدو بعد لقاء نجم الأهلي: أسطورة وتشرفت إني كنت قاعد في الطيارة جنبه

الإثنين، 31-10-2022
09:10 ص
نشر الاعلامي أحمد حسام ميدو
نجم الزمالك
السابق، مقطع فيديو للدكتور طه
إسماعيل، نجم الاهلي السابق، وذلك عبر حسابه علي موقع "تويتر".
وعلق ميدو
على الفيديو: "النهارده اتشرفت إني كنت قاعد في الطيارة جنب
الكابتن الكبير طه إسماعيل، والحقيقة استمتعت بالكلام معاه.. الراجل ده أسطورة..
هنا الشيخ طه بيكتبلي بخط إيده، وِرْد وأدعية أقرأها كل يوم.. إن شاء الله هقرأها
كل يوم".
ويقدم أحمد حسام ميدو
برنامج "ريمونتادا" الذي يذاع يوميا على
قناة المحور، ويعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، إلى جانب محمد بركات.