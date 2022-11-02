أبرز مبارايات اليوم الأربعاء.. الموعد والقنوات الناقلة

الأربعاء، 02-11-2022
10:54 ص
يقام اليوم الأربعاء عددًا من المباريات في مختلف المسابقات سواء كانت
محلية أو قارية أو أوروبية.
أبرز مباريات الأربعاء ستكون بين الداخلية والأهلي في إطار الأسبوع الثالث
من مسابقة الدوري المصري، في المقابل يلعب إنبي ضد الزمالك
في جولة مقدمة من
الأسبوع الرابع.
وعلى صعيد مستوى الكونفدرالية الأفريقية، يواجه بريميرو دي أوجوستو
الأنجولي منافسه فيوتشر في إطار ذهاب دور الـ32.
وفي نفس الدوري يستضيف بطل النيجر فريق نيجيليك منافسه بيراميدز.
- الدوري المصري:
الداخلية × الأهلي.. الموعد 5 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 2.
إنبي × الزمالك
.. الموعد 7 مساءً.. القناة الناقلة أون تايم سبورتس 1.
- الكونفدرالية
الأفريقية:
بريميرو دي أوجوستو × فيوتشر إف سي.. الموعد 5 مساءً.
نيجيليك × بيراميدز.. الموعد.. 5:30 مساءً.
- دوري أبطال
أوروبا:
ريال مدريد × سلتيك.. الموعد 7:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس
بريميوم 1.
شاختار دونيتسك × لايبزيج.. الموعد 7:45 مساءً.. القناة الناقلة بي إن
سبورتس بريميوم 2.
مانشستر سيتي × إشبيلية.. الموعد 10 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس
بريميوم 2.
تشيلسي × دينامو زغرب.. الموعد 10 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1.
ميلان × ريد بول سالزبورج.. الموعد 10 مساءً.. القناة الناقلة بي إن سبورتس
بريميوم 3.
يوفنتوس × باريس سان جيرمان.. الموعد 10 مساءً.. القناة الناقلة بي إن
سبورتس بريميوم 3.