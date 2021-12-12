الأحد 12 ديسمبر 2021
توقيت مصر 14:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«تحدّت أهلها للزواج منه».. زوجة: بيحط لي منوم ويخوني مع جارتنا

بلاغ للنائب العام لحظر النشر في طلاق شيرين

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

بعد وفاة الشيخ دعيج أمس.. الديوان الأميري الكويتي يعلن حالة وفاة جديدة

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

زوجة الشخص الذي ظهر مع شيرين تفضحه: قريبًا هيكون طليقي

الأرصاد للمواطنين: ارتدوا الملابس الشتوية غدًا

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

فيديو صادم.. راق شرعي يقف على بطن امرأة منتقبة لإخراج الجن منها

ADS
 

الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

1685434_0
منتخب تونس
Native
Teads
الأحد، 12-12-2021 01:04 م

أصدر الاتحاد التونسي بيانا رسميا، بشأن الحضور الجماهيري لمباراة نسور قرطاج ومنتخب مصر، المقرر لها الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.
وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي عبر صفتحه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الجهة المختصة بالفيفا المكلفة ببيع تذاكر الدخول لمقابلات كاس العرب فيفا بقطر ، وقد أكدت الجامعة خلال مراسلتها عن مساهمة الجماهير التونسية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم ".
تابع بيان الاتحاد التونسي:"وطالبت الجامعة من خلال مراسلتها تخصيص على الأقل 50 % من طاقة استيعاب الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور نصف النهائي  على ذمة الجماهير التونسية".
اختتم البيان:" بالمناسبة لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر مجددا لكل الجماهير والعائلات التونسية في قطر وفي تونس وفي كل أنحاء العالم  ولمجلس الجالية التونسية في قطر الذي يسعى بدوره مع الجهات القطرية للترفيع في عدد التذاكر وضمان دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير التونسية لمساندة المنتخب التونسي كما نشكره على سؤاله الدائم على الوفد التونسي الموجود في قطر".
وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على  الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس، السبت.

 

إقرأ ايضا

20211031060516516

الأهلي يعلن قيد 5 لاعبين جدد في القائمة الإفريقية

image

تقرير بريطاني: الأهلي يضع ليفربول في ورطة.. ما السر؟

19_2021-637743094603186227-318

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

أخبار متعلقة

19_2021-637743094603186227-318

موعد مباراة منتخب مصر مع نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب

8145680151638909483

منتخب مصر يفوز على الأردن 3-1 ويتأهل لنصف نهائي كأس العرب (تفاصيل)

mhmed_aziz_january_1_1_2019_january_koo_1_qqaater

منتخب قطر يهزم نظيره الإماراتي بنتيجة تاريخية (شاهد الأهداف)

20211001101502152

موعد مباراة منتخب مصر والأردن وقناة مصرية تعلن إذاعتها رسميًا

20211207102403243

الجزائر تحتج رسميًا على نتيجة مباراة مصر بسبب هذه الواقعة

مصر تحقق فوزها الأول في التصفيات على حساب توجو

موعد مباراة مصر والجزائر اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة