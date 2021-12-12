الاتحاد التونسي يوجه طلبًا عاجلًا لـ«فيفا» قبل مواجهة مصر

الأحد، 12-12-2021
01:04 م
أصدر الاتحاد التونس
ي بيانا رسميا، بشأن الحضور الجماهيري لمباراة نسور
قرطاج ومنتخب مصر
، المقرر لها الأربعاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العرب
.
وقال الاتحاد التونس
ي في بيان رسمي عبر صفتحه على موقع التواصل الإجتماعي
“فيس بوك”: راسلت الجامعة التونس
ية لكرة القدم الجهة المختصة بالفيفا
المكلفة ببيع
تذاكر الدخول لمقابلات كاس العرب فيفا
بقطر ، وقد أكدت الجامعة خلال مراسلتها عن
مساهمة الجماهير التونس
ية في نجاح هذا العرس الكروي الذي ينتظم لأول مرة تحت إشراف
الاتحاد الدولي لكرة القدم ".
تابع بيان الاتحاد التونس
ي:"وطالبت الجامعة من خلال مراسلتها تخصيص
على الأقل 50 % من طاقة استيعاب الملعب الذي سيحتضن مقابلة الدور نصف النهائي على ذمة الجماهير التونس
ية".
اختتم البيان:" بالمناسبة لا يفوتنا أن نتوجه بالشكر مجددا لكل
الجماهير والعائلات التونس
ية في قطر وفي تونس
وفي كل أنحاء العالم ولمجلس الجالية التونس
ية في قطر الذي يسعى
بدوره مع الجهات القطرية للترفيع في عدد التذاكر وضمان دخول أكبر عدد ممكن من
الجماهير التونس
ية لمساندة المنتخب التونس
ي كما نشكره على سؤاله الدائم على الوفد
التونس
ي الموجود في قطر".
وتأهل منتخب مصر
إلى نصف نهائي كأس العرب
بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة
التي أقيمت أمس، السبت.