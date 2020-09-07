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مدرب برشلونة يبدي رغبته في شراء لاعب ليفربول

موعد والقنوات الناقلة ليفربول أمام وست هام
ليفر
 
الإثنين، 07-09-2020 05:04 م أحمد سالم
أكدت تقارير صحفية، أن مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان يضغط على الإدارة من أجل شراء لاعب خط الوسط فينالدوم، بالإضافة إلى ذلك مازال برشلونة يحاول الحصول على ديباي.

كشف الصحفي الإنجليزي “Fabrizio Romano” صحفي بشبكة قنوات “Sky Sports” الإنجليزية عن رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان في الحصول على خدمات لاعب خط وسط ليفربول فينالدوم وأنه يضغط على الإدارة من أجل تلبية طلباته، بالإضافة إلى ذلك يقود برشلونة حاليًا السباق من أجل شراء اللاعب مفيس ديباي إلا أن الأمر لم يصل حتى الآن إلى مراحل متقدمة.

ويأتي هذا التغيير في ظل خطة المدرب رونالد كومان الجديدة من أجل إحلال وتجديد الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونيخ في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسبق أن أبلغ المدرب الهولندي كل من فيدال وسواريز بالإضافة إلى راكيتيتش أنهم خارج خططه للموسم القادم ليسعى حاليًا بتعويضهم بفينالدوم وديباي.

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